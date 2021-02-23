ГРВІ та грип на Вінниччині: госпіталізовано 60 осіб

Летальних випадків від грипу не зареєстровано

Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 6551 особи

Вінницький ОЛЦ МОЗ України спільно з Департаментом охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг стану захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

На сьомому тижні 2021 року у Вінницькій області спостерігається низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, захворюваність склала 425,9 випадків на 100 тисяч населення та є на 24,7% нижчим базового рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 6551 особи, серед захворілих 2679 (40,9%) дітей. Госпіталізовано 60 осіб в т.ч. 42 дитини. Летальних випадків не зареєстровано.

Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у Вінниці, Барському, Вінницькому, Муровано-Куриловецькому та Тиврівському районах.

Відзначається, що в більшості областей країни перевищення епідемічного порогу не реєстрували, а інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ, у тому числі коронавірусної інфекції, була на низькому рівні.

Нагадаємо, з початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 190 тисяч осіб. Перехворіло 7,9% населення.