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    Захворюваність на грип та ГРВІ: у трьох областях перевищено епідемічний поріг

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    <p>Інтенсивна захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг Запорізькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях</p> - Захворюваність на грип та ГРВІ: у трьох областях перевищено епідемічний поріг

    Інтенсивна захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг Запорізькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях

    З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 190 тисяч осіб. Перехворіло 7,9% населення

    В Україні за тиждень, з 8 по 14 лютого, виявили 146 071 хвору на ГРВІ та Covid-19 особу. Інтенсивний показник захворюваності на 20,4% менший за епідемічний поріг, розрахований для України.

    Про це 19 лютого повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

    Відзначається, що в більшості областей країни перевищення епідемічного порогу не реєстрували, а інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ, у тому числі коронавірусної інфекції, була на низькому рівні.

    Однак інтенсивна захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 0,6% і 3,3% у Запорізькій і Тернопільській областях відповідно. Це, за словами фахівців, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

    Також відомо, що рівень інтенсивної захворюваності перевищив епідемічний поріг на 55,7% на Івано-Франківщині – це високий рівень інтенсивності.

    У дитячих медзакладах зареєстрували 103 випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ), а в 211 пацієнтів – важка гостра респіраторна інфекція (ВГРІ).

    У Центрі відзначили, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 190 тисяч осіб. У цілому, з початку епідемічного сезону, з 28 вересня 2020 року по 14 лютого 2021 року:

    • перехворіло 7,9% населення країни;
    • госпіталізовані 62 112 осіб, 32,7% з них – діти у віці до 17 років;
    • зареєстровано 739 пацієнтів із ГПЗ;
    • зареєстровано 1 886 пацієнтів з ВГРІ.

    До слова, 19 лютого на Прикарпаття доставили перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.

    Як відомо, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус – у багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць понад 90%. У Центральній клінічній лікарні закінчилися ліжка. У звʼязку з цим госпіталізованих буквально кладуть у коридорах і їдальнях.

    На місце виїхав головний санлікар Віктор Ляшко, щоб розібратися в ситуації.

    Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

    Також голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Івано-Франківщина грип Запорізька область Тернопільщина інфекція коронавірус
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