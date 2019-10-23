Хелоувін по-Вінницьки розпочнуть святкування з традиційного велопараду



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фото: Vежа

Свято Halloween наближається

У Вінниці потужно проходить підготовка до святкування свята Хелоувін. Вінничанам запропонують фотозони у місцевих ТЦ, масове гуляння у центрі міста та тематичні вечірки у місцевих клубах. Не минеться цього року і без традиційного велопараду.

Як повідомили у Facebook організатори велозабігу, 27 жовтня у Вінниці пройде традиційний найстрашніший велопарад року, який приурочать до свята Halloween, що відзначають у ніч з 31 жовтня нa 1 листопaдa.

Старт велозабігу розпочнуть у неділя 27 жовтня, біля ТРЦ «Мир». Збір о 10:30 годині, а старт об 11:00.

Маршрут: проспект Космонавтів – вулиця Хмельницьке шосе - площа Гагаріна – Центральний парк – вулиця Грушевського - Башта (пл. Європейська) – вулиця Соборна - мбп «Підкова» (колишній кінотеатр Росія). Маршрут може бути трохи змінено, подробиці учасники взнають на старті.

Окрім покатушок, організатори обіцяють проведення турніру для юних Робін Гудів «Arrows of Jack O’Lantern», хелловінське диско, кава від Сан Санича і душевне спілкування в осінніх пасторалях.

Джерело: naparise.com