Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)

Родина має 200 домотканих сорочок, деяким із них понад сто років

У селі Березівка, що на Вінниччині, родина Півтораків зібрала унікальну колекцію вишиванок.

У садибі облаштували сімейний музей та розмістили там близько 200 домотканих сорочок, деяким з яких понад сто років. А ще мають понад три сотні рушників. Про це пише Вінниця.info.

У колекції є вишиванки з різними орнаментами.

«Ми то їх придбали на території Вінниччини, але самі розумієте, до нашого регіону завжди приїздили, оселялися люди з інших областей. Тому колекція наповнена етнічним колоритом чи не всієї України», - підкреслює Галина Півторак.

Усі унікальні речі господиня господиня Галина Володимирівна пере особливим способом.

«У пральній машині я їх не перу. Кожну пляму виводжу вручну. І на одну може піти й тиждень, й місяць. Один зі способів – білизною. Якщо є візерунок, беру білизну на ватку, і по міліметру, дуже легесенько та обережно, по краплині щодня вибілюю. Одна сорочка була вся із зацвілістю. За місяць всю вивела. А коли вже перу, порошок купляю не дуже дорогий. І перу і воді кімнатної температури у ньому кілька разів. В гарячій воді й мочити не можна. А чому не раджу користуватися такими речами у пральних машинах, то це тому що тканина у старовинних вишиванках перестояна. І може розлізтися», - пояснила пані Галина.

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