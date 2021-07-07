  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одну пляму можна виводити тиждень - Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)
    Одну пляму можна виводити тиждень

    Родина має 200 домотканих сорочок, деяким із них понад сто років

    У селі Березівка, що на Вінниччині, родина Півтораків зібрала унікальну колекцію вишиванок.

    У садибі облаштували сімейний музей та розмістили там близько 200 домотканих сорочок, деяким з яких понад сто років. А ще мають понад три сотні рушників. Про це пише Вінниця.info.

    У колекції є вишиванки з різними орнаментами.

    «Ми то їх придбали на території Вінниччини, але самі розумієте, до нашого регіону завжди приїздили, оселялися люди з інших областей. Тому колекція наповнена етнічним колоритом чи не всієї України», - підкреслює Галина Півторак.

    Усі унікальні речі господиня господиня Галина Володимирівна пере особливим способом.

    «У пральній машині я їх не перу. Кожну пляму виводжу вручну. І на одну може піти й тиждень, й місяць. Один зі способів – білизною. Якщо є візерунок, беру білизну на ватку, і по міліметру, дуже легесенько та обережно, по краплині щодня вибілюю. Одна сорочка була вся із зацвілістю. За місяць всю вивела. А коли вже перу, порошок купляю не дуже дорогий. І перу і воді кімнатної температури у ньому кілька разів. В гарячій воді й мочити не можна. А чому не раджу користуватися такими речами у пральних машинах, то це тому що тканина у старовинних вишиванках перестояна. І може розлізтися», - пояснила пані Галина.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)
    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)
    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)
    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)
    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)
    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)

    Читайте також:


    Теги: рекорд речі Перу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колекціонерка з Вінниччини розповіла, як прати старовинні вишиванки (фото)