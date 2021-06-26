В Одесі відбувся щорічний Мегамарш вишиванок. Як це було

Вишиванковий марш мав бути 22 травня, однак через пандемію Сovid-19 його перенесли та об'єднали з Днем прапора кримськотатарського народу

Учасники маршу пройшли центральною частиною міста – від вулиці Дерибасівської до Одеської міськради

В Одесі відбувся 14-ий щорічний Мегамарш вишиванок. Учасники пройшли центральною частиною міста – від вулиці Дерибасівської до Одеської міськради, повідомляє «Суспільне».

За словами начальника відділу поліції діалогу Олександра Яценка, захід зібрав приблизно 300 людей.

У колоні несли банери «Мегамарш у вишиванках. Одеса», «Одна єдина соборна Україна», червоно-чорні прапори, українські та кримськотатарські прапори, а також – багатометрове синьо-жовте полотнище.

Учасники акції скандували: «Слава воїнам АТО!», «Слава Україні!», «Молдаванка і Пересип – у вишиванках вся Одеса!», «Ах, Одеса – рідний край! Вишиванку одягай!» та інші.

Вишиванковий марш мав бути 22 травня, однак через пандемію Covid-19 його перенесли та об'єднали з Днем прапора кримськотатарського народу. Тому цьогоріч захід розпочався з автопробігу з кримськотатарськими прапорами.

Раніше повідомлялося, що в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал ґрунту на березі моря, під землею могли опинилися люди.

На місці рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 м на площі близько 450 кв.м. На місці події також знайшли речі туристів.

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