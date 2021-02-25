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    Головна інфекціоністка Вінниччини не буде щеплюватись вакциною Covishield

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    Авторка першого в Україні протоколу лікування коронавірусу каже, що вакцина ще не пройшла всіх етапів досліджень - Головна інфекціоністка Вінниччини не буде щеплюватись вакциною Covishield
    Авторка першого в Україні протоколу лікування коронавірусу каже, що вакцина ще не пройшла всіх етапів досліджень
    фото: з відкритих джерел

    Є інформація, що AstraZeneca не відповідає за ефективність та якість цієї вакцини

    Головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз, яка майже рік тому розробила перший в Україні протокол лікування коронавірусу, каже, що не буде щеплюватись вакциною Covishield.

    Про це повідомляє Суспільне.

    «Ця вакцина починає третю фазу клінічних випробувань у лютому в Індії. Тобто ніхто ще не озвучив основного показника цієї вакцини – її ефективності, який відсоток вона дає можливості уникнути тяжких форм хвороби та летальних випадків. Є інформація, що AstraZeneca не відповідає за ефективність та якість цієї вакцини», – сказала Лариса Мороз.

    Лариса Мороз
    Лариса Мороз

    Однак вона стверджує, що залишається прихильницею вакцинації. Щоправда, лише якісними вакцинами.

    Нагадаємо, відповідно до затвердженого плану-маршруту, на першому етапі на Вінниччині вакцинуватимуть мобільні бригади, які, власне, й будуть проводити вакцинацію надалі. Першою у Вінниці сьогодні вакцинували мобільну бригаду, що діє на базі міського ЦПМСД №5. Потім усі ці медики вакцинуватимуть працівників МКЛ №1 та першого міського пологового будинку.

    Теги: Вінниччина вакцинація коронавірус
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