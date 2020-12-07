На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 127 осіб

6 грудня у Вінницькій області зареєстровано 3три летальних випадки

За минулу добу, 6 грудня 2020 року, коронавірус вперше виявлено у – 127 мешканців Вінницької області:

м. Вінниця – 73

Вінницький – 13

Жмеринський – 10

Іллінці – 8

Козятинський –7

Літинський – 4

Теплицький – 3

Бершадський – 2

Калинівський – 2

Оратівський – 2

Барський – 1

Немирівський – 1

Погребищенський – 1

Одужали 10728 осіб, в тому числі 552 дитини.

На даний час хворіє 7667 осіб, з них 253 дитини.

Впродовж минулої доби всіма лабораторіями досліджено 1556 зразків (в т.ч. ОЛЦ - 1316, Меділабс - 240).

Загалом, в лабораторіях обласного лабораторного центру методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 142969 зразків.

У 18711 осіб виявлений коронавірус.

Всього в області зареєстровано 316 летальних випадків. За минулу добу зареєстровано 3 летальних випадки.

Щодо захворюваності серед медиків:

одужало – 1084 медпрацівники;

хворіє – 532.

За минулу добу захворіло 23 медичних працівники.

Коронавірус в Україні

Всього 821947

Одужали 423704

Хворіють 384510

Померли 13733

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Нагадаємо, голова МОЗ пояснив різкий спад захворюваності на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.