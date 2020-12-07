На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 127 осіб
6 грудня у Вінницькій області зареєстровано 3три летальних випадки
За минулу добу, 6 грудня 2020 року, коронавірус вперше виявлено у – 127 мешканців Вінницької області:
- м. Вінниця – 73
- Вінницький – 13
- Жмеринський – 10
- Іллінці – 8
- Козятинський –7
- Літинський – 4
- Теплицький – 3
- Бершадський – 2
- Калинівський – 2
- Оратівський – 2
- Барський – 1
- Немирівський – 1
- Погребищенський – 1
Одужали 10728 осіб, в тому числі 552 дитини.
На даний час хворіє 7667 осіб, з них 253 дитини.
Впродовж минулої доби всіма лабораторіями досліджено 1556 зразків (в т.ч. ОЛЦ - 1316, Меділабс - 240).
Загалом, в лабораторіях обласного лабораторного центру методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 142969 зразків.
У 18711 осіб виявлений коронавірус.
Всього в області зареєстровано 316 летальних випадків. За минулу добу зареєстровано 3 летальних випадки.
Щодо захворюваності серед медиків:
одужало – 1084 медпрацівники;
хворіє – 532.
За минулу добу захворіло 23 медичних працівники.
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Всього821947
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Одужали423704
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Хворіють384510
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Померли13733
Нагадаємо, голова МОЗ пояснив різкий спад захворюваності на коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.