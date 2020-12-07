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    На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 127 осіб

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    На Вінниччині за минулу добу коронавірус вперше виявлено у 127 осіб

    6 грудня у Вінницькій області зареєстровано 3три летальних випадки

    За минулу добу, 6 грудня 2020 року, коронавірус вперше виявлено у – 127 мешканців Вінницької області:

    • м. Вінниця – 73
    • Вінницький – 13
    • Жмеринський – 10
    • Іллінці – 8
    • Козятинський –7
    • Літинський – 4
    • Теплицький – 3
    • Бершадський – 2
    • Калинівський – 2
    • Оратівський – 2
    • Барський – 1
    • Немирівський – 1
    • Погребищенський – 1

    Одужали 10728 осіб, в тому числі 552 дитини.

    На даний час хворіє 7667 осіб, з них 253 дитини.

    Впродовж минулої доби всіма лабораторіями досліджено 1556 зразків (в т.ч. ОЛЦ - 1316, Меділабс - 240).

    Загалом, в лабораторіях обласного лабораторного центру методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 142969 зразків.

    У 18711 осіб виявлений коронавірус.

    Всього в області зареєстровано 316 летальних випадків. За минулу добу зареєстровано 3 летальних випадки.

    Щодо захворюваності серед медиків:

    одужало – 1084 медпрацівники;

    хворіє – 532.

    За минулу добу захворіло 23 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      821947
    • Одужали
      423704
    • Хворіють
      384510
    • Померли
      13733

    Нагадаємо, голова МОЗ пояснив різкий спад захворюваності на коронавірус.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 6 грудня коронавірус підтвердився у 8 641 людини. Також за добу: госпіталізовано – 1 037 осіб, летальних випадків – 145, одужало – 5 123 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 821 947 осіб, одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733.

    Теги: Вінниця Вінниччина коронавірус
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