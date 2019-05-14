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    Місцева влада відзвітувала, скільки відремонтувала інженерних мереж у поточному році

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    Місцева влада відзвітувала, скільки відремонтувала інженерних мереж у поточному році

    У Вінниці продовжують ремонтувати інженерні мережі у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування з мешканцями

    Цього року уже провели капітальний ремонт у 21-й багатоповерхівці.

    Ремонт житлового фонду у Вінниці за програмою співфінансування виконується щороку. Умови участі – незмінні: 70% витрат покриває міський бюджет, решту докладають мешканці. У багатоквартирних будинках замінюють інженері мережі, освітлення, щитові та роблять міжпанельні стики. Ремонтують дахи, вікна замінюють на енергоефективні, проводять капітальний ремонт ліфтового господарства. Ці роботи не лише покращують естетичний вигляд, а й є енергоефективними.

    Нещодавно капітальний ремонт інженерних мереж житлових будинків завершено за адресами вул. Станіславського, 26, вул. А. Первозванного,78, вул. Шевченка,5а, 1-й пров. Кар’єрний,3, вул. Стрілецька,43.

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    «Загалом, цього року заплановано відремонтувати інженерні мережі у 30 багатоквартирних будинках. Наразі тривають роботи в житлових будинках по вул. Дачна, 9а, вул. К. Коріатовичів, 185а, вул. Стеценка, 27, вул. 600-річчя, 68, вул. Ширшова, 20», - розповів директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.

    У багатоповерхівках, де створюється ОСББ, є можливість отримати фінансування на ремонт одного конструктивного елементу за кошти міського бюджету. А якщо будинок зведений до 1970 року та створено ОСББ з 1 січня 2019 року, за кошти громади ремонтується два конструктивні елементи.

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