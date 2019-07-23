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    Місцева влада Вінниці рапортує про відремонтовані дороги

    • Розсилка
    Місцева влада Вінниці рапортує про відремонтовані дороги

    У Вінниці відремонтували ділянки доріг по вул. Пестеля, Саликова-Щедріна, 1-го провулку Кооперативного на умовах співфінансування

    Нещодавно завершились роботи по асфальтуванню ділянок доріг у приватному секторі на двох вулицях та провулку. Новий асфальт постелили на ділянках вулиць Пестеля та Салтикова-Щедріна, на 1-му провулку Кооперативному. Роботи проводились на умовах співфінансування, коли частину коштів сплачують з міського бюджету, частину – збирають мешканці.

    У місті тривають роботи з асфальтування доріг та тротуарів. Наразі робітники виконують капітальний ремонт дороги по вулиці Пирогова (від малого містка до Гніванського шосе). Також роботи проводяться по вулиці Лесі Українки й Данила Нечая.

    Асфальтують й вулиці приватного сектору. В цьому році вже збудовано дорогу на ділянці 2-го провулку Г. Морозової, заасфальтовано ділянку по вулиці Лермонтова, ділянку по проїзду Привокзальному.

    Нещодавно завершились роботи по капітальному ремонту 1 провулку Кооперативному, де заасфальтували 2680 м2 . Також більше 2350 м2 нового асфальту постелено по вулиці Салтикова-Щедріна. Заасфальтовано й ділянку по вулиці Пестеля.

    Наразі тривають роботи по капітальному ремонту вулиці Черняховського.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент підписав указ про якісні дороги.

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