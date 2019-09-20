Мобільний додаток екстреного виклику поліції запустили на Вінниччині



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19 вересня у Вінниці презентували безкоштовний мобільний додаток My Pol. Він дозволяє викликати наряд поліції в один клік. Сервіс працюватиме для жителів області з 20 вересня

За словами очільника поліції області Юрія Педоса, це ще один крок до покращення поліцейського сервісу по забезпеченню безпеки людей. Він дозволить прискорити швидкість реагування поліції на виклики від громадян, які опинилися в небезпеці. Крім того програма дозволить громадянам оцінити роботу поліцейських.

My Pol - це офіційний безкоштовний канал зв’язку між службами Національної поліції та громадськістю.

Цей додаток простий у використанні та допоможе збільшити доступність комунікації з поліцією людям, що користуються мовою жестів, іноземцям та дітям. Працює додаток як на Android, так і на iOS.

В свою чергу заступник керівника проекту My Pol Микита Стецюк, зазначив, що Вінниччина стала 18 регіоном України, де працюватиме цей додаток. Серед важливих переваг сервісу – те, що він дозволяє відправляти фото правопорушень, оцінювати роботу поліцейських за номером жетону та отримувати сповіщення щодо оперативної ситуації в місті та області.

Якщо ви потрапили в екстремальну ситуацію та вашому життю загрожує небезпека, а часу на дзвінок до поліції та пояснення, де ви знаходитися, немає – достатньо натиснути кнопку «sos» у своєму телефоні. Завдяки геолокації система сама визначить ваше місцезнаходження та спрямує дані до поліції.

Ваші поточні координати автоматично надходять до служби поліції 102. Цей сигнал сприймається як виклик поліції, і поліцейські діятимуть так само, як ви би самі подзвонили на лінію. На місце терміново спрямовується наряд поліції.

Завантажити My Pol можна за посиланнями:

