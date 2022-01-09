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    Жахлива ДТП в Єгипті: 16 людей загинули, 18 поранено

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    На місце події прибули 13 машин швидкої допомог - Жахлива ДТП в Єгипті: 16 людей загинули, 18 поранено
    На місце події прибули 13 машин швидкої допомог
    фото з відкритих джерел

    Постраждалих доставили в лікарні Ель-Тура і Шарм-еш-Шейха

    16 людей загинули та 18 отримали поранення внаслідок аварії за участю автобуса і мікроавтобуса на дорозі між єгипетськими містами Суец і Ель-Тур. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я Єгипту. Аварія сталася 8 січня.

    Зазначається, що на місце події прибули 13 машин швидкої допомоги, які доставили постраждалих в лікарні Ель-Тура і Шарм-еш-Шейха.

    Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості – від переломів, саден, різаних ран до струсу мозку.

    «Усім постраждалим було надано необхідну медичну допомогу», – йдеться в заяві.

    У повідомленні наголошується, що необережне водіння і поганий стан доріг є причиною багатьох аварій в Єгипті.

    Нагадаємо, раніше у Єгипті в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями.

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    Теги: ДТП Єгипет
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    Жахлива ДТП в Єгипті: 16 людей загинули, 18 поранено