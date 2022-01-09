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    Російський співак із «чорного списку» Мінкульту серйозно травмувався (відео)

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    Олександр Буйнов не раз виступав перед терористами в окупованому українському Донецьку - Російський співак із «чорного списку» Мінкульту серйозно травмувався (відео)
    Олександр Буйнов не раз виступав перед терористами в окупованому українському Донецьку
    фото: Олександр Буйнов/Instagram

    Артист послизнувся і впав на сходах

    Російський співак Олександр Буйнов отримав травму. 71-річний артист впав на сходах та зламав ліву руку. Відео із автомобіля, який мчить його до лікарні, Буйнов виклав на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що травмовану кінцівку співак прив’язав стрічками до картонки.

    «Зламав руку. Саморобну шину поставив. Послизнувся на рівному місті. На сходах. Ішов за песиком. Ось і весь веселий репортаж», – пояснив Буйнов.

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    Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial)

    Як відомо, Олександр Буйнов не раз виступав перед терористами в окупованому українському Донецьку. При цьому він заявляв, що «закрив для себе Україну». За це співака включили у так званий «чорний список» Міністерства культури – перелік осіб, які загрожують національній безпеці.

    Раніше російський актор Михайло Єфремов, якого за ДТП зі смертельним результатом засудили до семи з половиною років колонії загального режиму, розповів про своє життя в місцях позбавлення волі.

    Єфремов зазначив, що він в хорошому психологічному стані, але має деякі старі проблеми зі здоров’ям. Також йому довелося звикати до розпорядку дня.

    Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.

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    Теги: ДТП артист актор Instagram співак
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    Російський співак із «чорного списку» Мінкульту серйозно травмувався (відео)