Російський співак із «чорного списку» Мінкульту серйозно травмувався (відео)

Олександр Буйнов не раз виступав перед терористами в окупованому українському Донецьку

Артист послизнувся і впав на сходах

Російський співак Олександр Буйнов отримав травму. 71-річний артист впав на сходах та зламав ліву руку. Відео із автомобіля, який мчить його до лікарні, Буйнов виклав на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що травмовану кінцівку співак прив’язав стрічками до картонки.

«Зламав руку. Саморобну шину поставив. Послизнувся на рівному місті. На сходах. Ішов за песиком. Ось і весь веселий репортаж», – пояснив Буйнов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial)

Як відомо, Олександр Буйнов не раз виступав перед терористами в окупованому українському Донецьку. При цьому він заявляв, що «закрив для себе Україну». За це співака включили у так званий «чорний список» Міністерства культури – перелік осіб, які загрожують національній безпеці.

Раніше російський актор Михайло Єфремов, якого за ДТП зі смертельним результатом засудили до семи з половиною років колонії загального режиму, розповів про своє життя в місцях позбавлення волі.

Єфремов зазначив, що він в хорошому психологічному стані, але має деякі старі проблеми зі здоров’ям. Також йому довелося звикати до розпорядку дня.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.

Читайте також: Дочка російського актора Єфремова стала Сергієм