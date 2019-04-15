На будинках вулиці Замостянської планують впорядкувати зовнішні рекламні вивіски



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінниці планують впорядкувати зовнішні рекламні вивіски закладів

Через хаотичне та бездумне розміщення зовнішньої реклами для назви свого закладу чи пропонування власних послуг на вулиці Замостянській утворилося багато зайвої та неестетичної реклами на будівлях. Тому для її впорядкування міською радою було прийнято рішення навести тут лад.

Наразі бізнесменам було роздані попередження про те щоб змінити свою вивіску з узгодженим міською радою проектом влаштування рекламних вивісок. Якщо ж ці попередження будуть ігноровані чи власник не знайдеться то вони будуть демонтовані.

Нагадаємо, що наведення ладу з вивісками було проведено на вулиці Соборній починаючи з 2017 року.