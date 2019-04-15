У Вінниці невідомі стріляють із пневматичної зброї по автомобілях



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Це вже не перший випадок обстрілів автотранспорту на Вінниччині

13-14 квітня біля Вінниці фіксували випадки пошкодження автомобілів пневматичною зброєю. Про це громадяни діляться в соцмережах та обговорюють, як знайти та притягти до відповідальності особу, яка може завдавати шкоди автомобілям.

«В районі Київського мосту на об’їзній дорозі, хтось проводить обстріл з пневматичної зброї. Це при швидкості 50 км/час. Зустрічних і попутних транспортних засобів не було. Таких «постраждалих» є досить багато і це відбувається систематично ввечері, коли сутеніє», – йдеться у повідомленні вінничанина.

Також зазначається, що в інших громадян фіксувалися пошкодження автомобіля і раніше.

«В сусіда «Тойота Секвойя», він вже замінив два вітрових скла за лютий-березень поточного року. При заміні скла на СТО сказали, що з такими характерними пошкодженнями, змінили в кількох машинах скло. І пошкодження відбувались в тому ж районі і за таких самих обставин», – йдеться у повідомленні.

Джерело: vinnitsa.info