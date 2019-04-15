  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці невідомі стріляють із пневматичної зброї по автомобілях

    • Розсилка
    У Вінниці невідомі стріляють із пневматичної зброї по автомобілях

    Це вже не перший випадок обстрілів автотранспорту на Вінниччині

    13-14 квітня біля Вінниці фіксували випадки пошкодження автомобілів пневматичною зброєю. Про це громадяни діляться в соцмережах та обговорюють, як знайти та притягти до відповідальності особу, яка може завдавати шкоди автомобілям.

    «В районі Київського мосту на об’їзній дорозі, хтось проводить обстріл з пневматичної зброї. Це при швидкості 50 км/час. Зустрічних і попутних транспортних засобів не було. Таких «постраждалих» є досить багато і це відбувається систематично ввечері, коли сутеніє», – йдеться у повідомленні вінничанина.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Вінниці невідомі стріляють із пневматичної зброї по автомобілях
    У Вінниці невідомі стріляють із пневматичної зброї по автомобілях
    У Вінниці невідомі стріляють із пневматичної зброї по автомобілях

    Також зазначається, що в інших громадян фіксувалися пошкодження автомобіля і раніше.

    «В сусіда «Тойота Секвойя», він вже замінив два вітрових скла за лютий-березень поточного року. При заміні скла на СТО сказали, що з такими характерними пошкодженнями, змінили в кількох машинах скло. І пошкодження відбувались в тому ж районі і за таких самих обставин», – йдеться у повідомленні.

    Джерело: vinnitsa.info

    Читайте також
    кримінал зброя Вінниця Вінниччина злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ