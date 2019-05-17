На підприємстві під Вінницею загинув робітник котельні



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Чоловік втратив рівновагу і впав на підлогу

Нещасний випадок трапився 14 травня на підприємстві «Украфлора-Вінниця», що у Вінницькому районі.

Як повідомили в обласному управлінні Держпраці, у котельні підприємства під час огляду паливного бункера підсобний працівник, 1959 року народження, самовільно переліз через обмежувач з оглядового майданчика на решітку бункера, втратив рівновагу і впав на підлогу котельні донизу головою, отримавши несумісну з життям черепно-мозкову травму.

У зв’язку з цим створено комісію зі спеціального розслідування для з’ясування обставин і причин настання нещасного випадку зі смертельним наслідком.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині під колеса авто потрапив пішохід та велосипедист.

Джерело: naparise.com