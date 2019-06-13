На П’ятничанах у поминальну неділю перекриють дві вулиці



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Поминальна неділя у місті

16 червня у місті обмежать рух автомобілів по вулиці Богуна та Кобилянської. Вулиці перекриють у зв'язку з автоперевезенням людей до кладовищ.

Про це повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

16 червня у провідний день з 07:00 до 17:00 буде тимчасово обмежено рух автотранспорту (крім маршрутних транспортних засобів) на вулицях Івана Богуна та Ольги Кобилянської.

Традиційно у цей день до кладовища на П’ятничанах курсуватимуть безкоштовні автобуси. Транспорт їздитиме від площі Гагаріна до вулиці О. Кобилянської.

Джерело: Vinbazar