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    На Сабарові знайшли тіло 13-річної дівчинки

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    На Сабарові знайшли тіло 13-річної дівчинки

    На тілі дівчинки слідів насильницької смерті не виявлено

    У мікрорайоні Сабарів знайшли тіло 13-річної дівчинки. Дитина ще зранку пішла на додаткові заняття і більше не повернулась. Наразі правоохоронці з’ясовують причину смерті.

    5 грудня близько 17:00 до поліції звернулась мати. За її словами, дівчинка ще зранку пішла на додаткові заняття і не повернулась, а телефон не відповідає.

    Правоохоронці знайшли на березі рюкзак і куртку, а потім виявили у воді тіло дівчини. У поліції схиляються до версії про самогубство. 

    Наразі ведеться слідство. Правоохоронці опитують однокласників загиблої та намагаються з’ясувати причину смерті. На тілі дівчинки слідів насильницької смерті не виявлено.

    Теги: Вінниччина самогубство
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