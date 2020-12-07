На Сабарові знайшли тіло 13-річної дівчинки

На тілі дівчинки слідів насильницької смерті не виявлено

У мікрорайоні Сабарів знайшли тіло 13-річної дівчинки. Дитина ще зранку пішла на додаткові заняття і більше не повернулась. Наразі правоохоронці з’ясовують причину смерті.

5 грудня близько 17:00 до поліції звернулась мати. За її словами, дівчинка ще зранку пішла на додаткові заняття і не повернулась, а телефон не відповідає.

Правоохоронці знайшли на березі рюкзак і куртку, а потім виявили у воді тіло дівчини. У поліції схиляються до версії про самогубство.

Наразі ведеться слідство. Правоохоронці опитують однокласників загиблої та намагаються з’ясувати причину смерті. На тілі дівчинки слідів насильницької смерті не виявлено.