На Вінниччині 16-річний «рецидивіст» виніс гроші з будинку пенсіонера



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Поки чоловік рибалив його обікрали

На Вінниччині 16-річний підліток обікрав односельця-пенсіонера. З будинку чоловіка він через вікно виніс майже 4800 гривень. Як з’ясувалось, попри юний вік, хлопець уже претендує на «титул» рецидивіста.

За інформацією відділу комунікації поліції Вінницької області, 27 липня до чернівецьких правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся 70-річний житель села Моївка. Як повідомив заявник, поки він рибалив на місцевому ставку, з його будинку викрали гроші.

Причетним до крадіжки, за даними поліції, є 16-річний односелець потерпілого, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне заволодіння транспортними засобами.

У вчиненому хлопець зізнався та повернув частину грошей, які не встиг витратити. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Такий злочин карається ув’язненням на строк до 6 років.