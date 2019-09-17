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    На Вінниччині адвоката судитимуть за шахрайство

    • Розсилка
    На Вінниччині адвоката судитимуть за шахрайство

    Підозрюваний безпідставно отримував грошові кошти

    Вінницькою місцевою прокуратурою, в рамках досудового розслідування установлено, що 54-річний адвокат був призначеним у кримінальному провадженні згідно доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

    «Підозрюваному у вчиненні злочину вінничанину, шляхом обману, а саме – під приводом надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, та з інших підстав, безпідставно отримував, упродовж січня-квітня 2015 року, грошові кошти у сумі майже 30 тис. грн від родички підозрюваного», – повідомили у пресслужбі прокуратури Вінницької області .

    «Ними в подальшому розпорядився на власний розсуд. Таким неправомірним діям надано відповідну оцінку – правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27 – ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 3 ст. 369 КК України».

    За результатами досудового розслідування Вінницькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно адвоката.

    Джерело: 33kanal.com

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