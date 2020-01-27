На Вінниччині через ДТП рятувальники вирізали газову установку з понівеченого авто



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25 січня у Вінницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків

В результаті зіткнення автомобілів Scoda та Mitsubishi постраждало троє людей. Рятувальники розрізали окремі елементи кузова одного з транспортних засобів та від'єднали газобалонне обладнання.

О 21:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася поблизу с.Ксаверівка Вінницького району. На місці виклику бійці Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС з'ясували, що зіткнулися два легковика Scoda Octavia та Mitsubishi Galant.

Рятувальники забезпечили розрізання окремих елементів конструкцій кузова, від'єднання ГБО та живлення. Внаслідок ДТП трьох людей госпіталізовано з травмами різної тяжкості. Від ДСНС було залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця техніки.