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    На Вінниччині через ДТП рятувальники вирізали газову установку з понівеченого авто

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    На Вінниччині через ДТП рятувальники вирізали газову установку з понівеченого авто

    25 січня у Вінницькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків

    В результаті зіткнення автомобілів Scoda та Mitsubishi постраждало троє людей. Рятувальники розрізали окремі елементи кузова одного з транспортних засобів та від'єднали газобалонне обладнання.

    О 21:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася поблизу с.Ксаверівка Вінницького району. На місці виклику бійці Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС з'ясували, що зіткнулися два легковика Scoda Octavia та Mitsubishi Galant.

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    На Вінниччині через ДТП рятувальники вирізали газову установку з понівеченого авто
    На Вінниччині через ДТП рятувальники вирізали газову установку з понівеченого авто

    Рятувальники забезпечили розрізання окремих елементів конструкцій кузова, від'єднання ГБО та живлення. Внаслідок ДТП трьох людей госпіталізовано з травмами різної тяжкості. Від ДСНС було залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

    ДТП ДСНС Вінниця рятувальники чоловік
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