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    У київській квартирі стався вибух, є потерпілий (фото)

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    Вибух стався в квартирі на вулиці Закревського - У київській квартирі стався вибух, є потерпілий (фото)
    Вибух стався в квартирі на вулиці Закревського
    Фото: Національна Поліція

    Мешканець Деснянського району отримав поранення через експерименти з вибухівкою

    Київські правоохоронці розслідують причини вибуху, внаслідок якого отримав поранення мешканець Деснянського району столиці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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    У київській квартирі стався вибух, є потерпілий (фото)
    У київській квартирі стався вибух, є потерпілий (фото)

    «Вчора близько 21-ї години до столичної поліції з лікарні швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що до них звернувся 59-річний чоловік із пораненнями, отриманими під час вибуху у власній квартирі на вулиці Закревського. На адресу події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції» – йдеться в повідомленні.

    На місці правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які у результаті синтезу вибухнули. Із квартири слідчі вилучили залишки пластику, які направили для проведення експертизи.

    Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Як стало відомо раніше, в місті Боярка від вибуху саморобної бомби загинув 34-річний кримчанин, що планував за допомогою тротилу вбити свою колишню подругу.

    Також сьогодні до поліції надійшло повідомлення про замінування будинку на вулиці Грушевського поруч з Верховною Радою України.

    Теги: вибух Київ поліція чоловік
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