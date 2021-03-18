На Вінниччині чоловік рятував собаку з-під криги й сам ледь не потонув

Загалом з початку року на Вінниччині сталось 11 надзвичайних випадків на воді

У Глухівцях Козятинського району, що на Вінниччині 67-річний чоловік кинувся на крихкий лід, щоб врятувати свого пса, але й сам провалився. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

І собака, й людина не могли самостійно вибратись на берег. О 14:54 на місце події викликали рятувальників.

Ще до приїзду чергового караулу місцевої пожежної команди чоловіка й тварину з крижаної води витягли двоє місцевих жителів. До постраждалого викликали бригаду екстреної медичної допомоги, але від госпіталізації чоловік відмовився.

Загалом з початку року на Вінниччині сталось 11 надзвичайних випадків на воді. У результаті четверо людей загинуло, вісьмох вдалося врятувати.

Нагадаємо, двоє молодих людей, що пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу. Як припускає блогер Богдан Цимейко, що виклав відповідне відео у Facebook, хлопець з дівчиною залізли на крижину, аби зробити селфі.