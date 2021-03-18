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    На Вінниччині чоловік рятував собаку з-під криги й сам ледь не потонув

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    До постраждалого викликали бригаду екстреної медичної допомоги - На Вінниччині чоловік рятував собаку з-під криги й сам ледь не потонув

    До постраждалого викликали бригаду екстреної медичної допомоги

    фото: vn.dsns.gov.ua

    Загалом з початку року на Вінниччині сталось 11 надзвичайних випадків на воді

    У Глухівцях Козятинського району, що на Вінниччині 67-річний чоловік кинувся на крихкий лід, щоб врятувати свого пса, але й сам провалився. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

    І собака, й людина не могли самостійно вибратись на берег. О 14:54 на місце події викликали рятувальників.

    Ще до приїзду чергового караулу місцевої пожежної команди чоловіка й тварину з крижаної води витягли двоє місцевих жителів. До постраждалого викликали бригаду екстреної медичної допомоги, але від госпіталізації чоловік відмовився.

    Загалом з початку року на Вінниччині сталось 11 надзвичайних випадків на воді. У результаті четверо людей загинуло, вісьмох вдалося врятувати.

    Нагадаємо, двоє молодих людей, що пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу. Як припускає блогер Богдан Цимейко, що виклав відповідне відео у Facebook, хлопець з дівчиною залізли на крижину, аби зробити селфі.

    Теги: вода рятувальники Вінниччина
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