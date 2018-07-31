На Вінниччині до державної власності повернуто майновий комплекс площею понад 21 тис. кв²



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З чужого володіння повернуто державне майно

Посадові особи одного з товариств регіону в 1999 році приватизували оздоровчий комплекс, що складався з адміністративних, лікувальних, спальних корпусів, їдальні, реабілітаційного центру, будинку культури та іншого майна загальною площею понад 21 тис. кв².

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Встановлено, що оздоровчий комплекс будувався за рахунок бюджетних коштів, належав державі і в свій час передавався організації профспілок лише в користування для оздоровлення працівників. Однак, в подальшому, міською радою одного з районів підприємству на комплекс видано правовстановлюючі документи.

З метою недопущення незаконного відчуження державного майна, прокуратурою Вінницької області протиправне рішення органу місцевого самоврядування оскаржено до суду.

І хоча рішенням господарського суду Вінницької області позов задоволено, нормативний акт виконавчого комітету скасовано та визнано право власності на майновий комплекс клінічного санаторію за державою підприємство продовжувало безоплатно користуватись будівлями санаторію, не повертаючи його державі та ухиляючись від оформлення орендних відносин.

З метою припинення безоплатного використання державного майна до господарського суду Вінницької області у квітні 2018 року подано позовну заяву про витребування майнового комплексу санаторію з чужого незаконного володіння.

Рішенням суду позов прокуратури Вінницької області в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до підприємства задоволено та витребувано з чужого незаконного володіння нерухоме майно, що належить державі.



