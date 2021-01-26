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    Вінничанка продала землю та завдала державі збитків на 400 тисяч грн

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    Жінці загрожує до 5 років в'язниці за продаж державної землі - Вінничанка продала землю та завдала державі збитків на 400 тисяч грн
    Жінці загрожує до 5 років в'язниці за продаж державної землі
    Фото з відкритих джерел

    Поліцейські викрили землевпорядницю та оголосили підозру

    26 січня слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, землевпорядниці однієї з сільських рад. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області. 

    Як зазначається, не маючи повноважень та законних підстав, жінка сприяла передачі у приватну власність понад 11 га земельної ділянки, яка знаходиться поза межами села та належить державі.

    Своїми діями 27-річна службова особа завдала збитків державі у розмірі майже 400 тисяч гривень.

    Правопорушниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), за що передбачено позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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    Теги: земля держава Вінниччина поліція жінка
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