Вінничанка продала землю та завдала державі збитків на 400 тисяч грн
Поліцейські викрили землевпорядницю та оголосили підозру
26 січня слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, землевпорядниці однієї з сільських рад. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області.
Як зазначається, не маючи повноважень та законних підстав, жінка сприяла передачі у приватну власність понад 11 га земельної ділянки, яка знаходиться поза межами села та належить державі.
Своїми діями 27-річна службова особа завдала збитків державі у розмірі майже 400 тисяч гривень.
Правопорушниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), за що передбачено позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.