На Вінниччині лісники готують кормові запаси диким тваринам

Жмеринські лісівники заготовляють корми для зимової підгодівлі дичини

Жмеринські лісівники у цьому році для підгодівлі лісових мешканців мають заготовити 6 тонн сіна, 2400 штук гіллячкового корму з листяних порід, 3 тисячі пучків кропиви, малини, 1,5 тисячі зернових снопиків, 18 тонн коренеплодів, 9 тонн жолудя дуба червоного. Повідомляє Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Насіння цієї породи легше збирається і менше використовується для створення лісових культур чи посадкового матеріалу. Під них використовують землі, не придатні для створення лісових культур, засівають зерновими культурами для створення кормових полів, є у лісництвах кормові ремізи з топінамбуром», – йдеться у повідомлені.

«А триває підгодівля 100-120 днів. Лісівники підгодовують дичину, викладаючи заготовлені корми у годівниці, на підгодівельні майданчики. Така допомога утримує дичину від міграції, дозволяє звірині успішно перезимувати та привести навесні здорове молоде потомство», – пояснюють лісники.

Цього року виготовили та встановили 24 нових нових годівниць.

«Дуже важливим питанням є забезпечення водопоїв для тварин, особливо у спеку. Потрібна їм життєдайна волога і при споживанні сухих кормів узимку. Підвищену потребу у питті мають самки, що вигодовують дитинчат. В умовах відсутності води тварини ослаблюються, стають вразливими до хвороб, легкою здобиччю для хижаків, гинуть, мігрують з угідь у пошуках води. Цього року жмеринські лісівники розчистили три лісових джерела у Людовському та Жмеринському лісництвах», – зауважують у пресслужбі Вінницького ОУЛМГ.

Додамо, що у селі Стодульці Северинівської громади Жмеринського району Вінницької області частували гостей варениками. Тут пройшов фестиваль вареників.

Раніше повідомлялося, що в Уланівській громаді, що розташована у Хмільницькому районі на Вінничині, пройшов фестиваль «Картоплі по-уланівськи», присвячений місцевій страві.

Нагадаємо, що український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.