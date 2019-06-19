На Вінниччині під час збору черешень загинув чоловік



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Трагична звістка з Вінницької області

18 червня у Тиврівському районі під час збору черешень загинув 52-річний місцевий житель.

Нещасний випадок стався у селі Сліди.

Не втримавши рівновагу чоловік впав з драбини та отримав смертельну травму голови. Попередньо, потерпілий знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині злива підтопила оселі і повалила дерева. Негода валила дерева на проїжджу частину, а в Оратівському районі – затопила будинки.

Джерело: Vinbazar