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    На Вінниччині під час збору черешень загинув чоловік

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    На Вінниччині під час збору черешень загинув чоловік

    Трагична звістка з Вінницької області

    18 червня у Тиврівському районі під час збору черешень загинув 52-річний місцевий житель.

    Нещасний випадок стався у селі Сліди.

    Не втримавши рівновагу чоловік впав з драбини та отримав смертельну травму голови. Попередньо, потерпілий знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині злива підтопила оселі і повалила дереваНегода валила дерева на проїжджу частину, а в Оратівському районі – затопила будинки.

    Джерело: Vinbazar

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