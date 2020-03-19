На Вінниччині поліцейські контролюють, як виконується карантин



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У зв’язку з поширенням на території країни коронавірусу COVID-19 працівники поліції Вінниччини перейшли на посилений варіант несення служби

Поліцейські проводять роз’яснювальну роботу з населенням та перевізниками щодо недопущення порушення обмежень, запроваджених урядом.

«18 березня з 12:00 на території області працюють 62 мобільні екіпажі поліції, які стежать за недопущенням порушення карантинних обмежень, запроваджених урядом з 17 березня по 3 квітня. 10 таких екіпажів працюють у місті Вінниці. В першу чергу, робота поліцейських націлена на проведення роз’яснювальної роботи з населенням з метою запобігання поширення коронавірусу на території обласного центру та області», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос.

Поліцейські перевіряють, чи дотримуються обмеження на транспорті.

Вони перевіряють виконання вимог карантинних заходів щодо одночасного перевезення не більше 10 пасажирів, пояснюють водіям та пасажирам необхідність дотримання законодавства щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу. Поліцейські роз’яснюють законодавчі зміни, зокрема запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил карантину.

Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено новою ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей), що тягне за собою накладення штрафу від 17 тис. до 32 тис. гривень, для посадовців – від 34 тис. до 170 тис.

Також поліцейські екіпажі спільно з Укртрансбезпекою несуть службу на дорогах державного значення М12 та М21 з метою контролю пасажироперевізників приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення щодо дотримання ними заборони здійснення перевезень на час карантину.

Дільничні офіцери поліції відвідують людей похилого віку та людей з інвалідністю, щоб дізнатися, хто потребує допомоги.