На Вінниччині посеред дороги зайнявся легковик
Скоріш за все причина загорання - несправність електронної системи автомобіля
Легковик Chery Amulet горів на Вінниччині неподалік Тиврова.
Рятувальникам повідомлення про пожежу на автошляху Тиврів-Вороновиця надійшло 21 серпня о 8.25.
«Прибувши до місця виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №31 встановили, що вогнем охоплено салон автомобіля «Chery Amulet». Пожежу локалізували о 08:33, а ліквідували о 08:37», - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.
За даними пожежних, ймовірна причина загорання - несправність електронної системи автомобіля.