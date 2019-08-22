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    На Вінниччині посеред дороги зайнявся легковик

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    На Вінниччині посеред дороги зайнявся легковик

    Скоріш за все причина загорання - несправність електронної системи автомобіля

    Легковик Chery Amulet горів на Вінниччині неподалік Тиврова.

    Рятувальникам повідомлення про пожежу на автошляху Тиврів-Вороновиця надійшло 21 серпня о 8.25.

    «Прибувши до місця виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №31 встановили, що вогнем охоплено салон автомобіля «Chery Amulet». Пожежу локалізували о 08:33, а ліквідували о 08:37», - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    За даними пожежних, ймовірна причина загорання - несправність електронної системи автомобіля.

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