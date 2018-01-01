На Вінниччині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні магазину

5 січня працівники Могилів-Подільського відділу поліції по гарячих слідах затримали 23-річного зловмисника. Чоловік , пошкодивши металеві ролети на вікні, проник в приміщення магазину та вчинив крадіжку продуктів харчування та грошей.

До працівників поліції з заявою про крадіжку звернувся 49-річний житель села Ярищів. Потерпілий розповів, що з приміщення магазину, який розташований по вулиці Першотравневій , вчинена крадіжка продуктів харчування та 300 гривень. Про це інформує прес-служба Національно поліції, повідомляє «Главком». «На місце події



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5 січня працівники Могилів-Подільського відділу поліції по гарячих слідах затримали 23-річного зловмисника. Чоловік , пошкодивши металеві ролети на вікні, проник в приміщення магазину та вчинив крадіжку продуктів харчування та грошей.

До працівників поліції з заявою про крадіжку звернувся 49-річний житель села Ярищів. Потерпілий розповів, що з приміщення магазину, який розташований по вулиці Першотравневій , вчинена крадіжка продуктів харчування та 300 гривень.

Про це інформує прес-служба Національно поліції, повідомляє «Главком».

«На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група, оперативники та дільничні офіцери поліції. В ході проведення першочергових оперативних заходів поліцейські встановили, що до даного правопорушення причетний 23-річний мешканець сусіднього села», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, як стало відомо правоохоронцям, під час вживання спиртного молодик вирішив навідатись до промислового магазину, взявши із собою металеву фомку. Розбивши вікно, зловмисник проник до приміщення магазину, але грошей не знайшов. Тому вирішив продовжити пошуки у продуктовому магазині, розташованому поруч. Звідти правопорушник виніс продукти харчування та 300 гривень, які заховав неподалік у нежилому будинку.

Розпорядитися викраденим чоловік не встиг, оскільки невдовзі його затримали поліцейські. Молодий чоловік зізнався у вчиненому та повернув викрадене.

За даним фактом слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Такий злочин карається ув’язненням до 6 років. Триває слідство.