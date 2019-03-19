У Жмеринці готують дерева до весни



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Місцева влада пропонує мешканцям міста долучитися до толоки

З настанням весняного періоду на території Жмеринки активно розпочалася робота з благоустрою міста. Окрім прибирання територій від сміття, з початку березня проводиться формувальна обрізка дерев.

Вінницька фірма «Озон» здійснила таку обрізку на вулицях Центральній та Одеській. У планах – вулиці Валерія Брезденюка, Горького, Соборна, Пушкіна, площа Героїв Майдану. Виконавці зауважують, що усі роботи завершать до початку вегетаційного періоду.

За словами начальника відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Ольги Шаповалюк, в рамках двомісячника благоустрою міста 22 березня буде проведена загальноміська толока.

«Долучитися до толоки може кожен мешканець міста. Більш детальна інформація з місцями проведення очистки міста від сміття буде розміщена згодом. Нагадаю, що, відповідно до правил благоустрою, власники магазинів і торгово-розважальних центрів повинні навести порядок на своїй території самостійно. Мешканців приватного сектору запрошую долучитись до акції та здійснити благоустрій на подвір'ях, прибудинкових територіях, тощо», – наголосила Ольга Шаповалюк.

Джерело: zhmerynka.city