На Вінниччині шахраї збирають гроші нібито на ЗСУ від імені влади

Влада закликає громадян не вестися на фейки

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що шахраї збирають кошти нібито на допомогу Збройним силам України від імені військової адміністрації. Проте ОВА не оголошувала подібних зборів. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

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«В області поширюється інформація та надсилаються листи від мого імені щодо збору благодійних коштів. Офіційно заявляю: жодних доручень такого змісту не було», – йдеться в повідомленні.

Борзов зазначив, що граючи на патріотичних почуттях представників бізнесу, зловмисники намагаються збагатитись, посилаючись для переконливості на пункти законів та стверджуючи, що ці дії узгодженні з президентом України та Верховною Радою України.

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«Не ведіться на фейки!», – додав він.

Раніше повідомлялося, що шахраї «розводять» українців за допомогою «Нової пошти».

А також у Польщі шахраї збирають дані українців.