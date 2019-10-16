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    На Вінниччині сільській раді повернули гідротехнічні споруди

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    На Вінниччині сільській раді повернули гідротехнічні споруди

    На Вінниччині, у комунальну власність сільської ради, повернуто гідротехнічні споруди водного об’єкту вартістю 1,3 млн гривень

    Могилів-Подільською місцевою прокуратурою встановлено факти наявності на території однієї із сільських рад Мурованокуриловецького  району безхазяйного майна, яке лише взято органом місцевого самоврядування на облік, однак будь-яких заходів щодо його передачі до комунальної власності ним не вжито.

    Таким чином, сільська рада позбавлена можливості використовувати та розпоряджатися даним об’єктом безхазяйного нерухомого майна для суспільних потреб.

    З метою захисту економічних інтересів держави в особі органу місцевого самоврядування Могилів-Подільською місцевою прокуратурою до районного суду скеровано дві заяви про передачу безхазяйного нерухомого майна, а саме двох гідротехнічних споруд водного об’єкту вартістю 1,3 млн гривень,  у комунальну власність сільської ради.

    Рішенням Мурованокуриловецького районного суду вказані заяви задоволено. Після внесення динних до Державного реєстру сільська рада отримає додатковий ресурс для поповнення місцевого бюджету.

    Джерело: vn.presspoint.in.ua

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