«Фейкові» ветерани: на Вінниччині понад 100 інвалідів війни на Сході виявились «не справжніми»

Загалом сума збитків держави складає майже мільйон гривень на одного несправжнього інваліда війни у перший рік виплат

В Управлінні у справах ветеранів Вінницької області пройшла перевірка. результати якої показали, що з 771 особи, яка має інвалідність внаслідок війни на Сході, – більше сотні є несправжніми. Про це повідомляє Вінниця.info

Наразі у Вінниці ще перевірка не завершена. Однак вже виявлено більше 100 «фейкових» інвалідів, які отримували пільги, комунальні послуги, безплатний проїзд та одноразову допомогу. Загалом сума збитків держави складає майже мільйон гривень на одного несправжнього інваліда війни у перший рік виплат.

Виявлені результати свідчать про факти корупції у деяких управліннях соціального захисту, де видають посвідчення. До масштабної перевірки по усій країні в управлінні справ ветеранів мають намір закликати Міністерство соціальної політики.

Оголосив війну «фейковим» інвалідам війни, колишній атовець, а тепер начальник управління у справах ветеранів Андрій Грачов. До цього його змусила вимога одного із бійців надати безплатно слуховий апарат, як учаснику бойових дій. Дослідивши біографію і дані колишнього бійця в управлінні виявили – він і дня не був на війні.

«Людина отримала абсолютно легальні документи, але не законним шляхом, якщо ми раніше бачили підробленні деякі посвідчення, які можна використати не більше, як в громадському транспорті, то тут ми бачимо що людина має статут, але без переліку усіх необхідних документів, користується всіма пільгами, тобто я вважаю або помилка тих службовців, або це реально корупційна схема», – розповів Андрій Грачов – начальник управління у справах ветеранів війни Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної адміністрації.

Кожен «не справжній» інвалід, як і решта учасників війни на сході отримував пільги, комунальні послуги, безплатний проїзд – а разом з одноразовою допомогою в рік ця сума сягає мільйона.

Нагадаємо, у Києві з’явився омбудсмен із прав людей з інвалідністю. Уповноважений забезпечуватиме здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни.