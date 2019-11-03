У Станиці Луганській завершили укладання металоконструкцій мосту



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Ремонтні роботи на автомобільному мосту Фото: Луганська обласна державна адміністрація

На мосту через річку Сіверський Донець проводили зварювальні роботи на металевих конструкціях

У неділю, 3 листопада, під час робіт з відновлення зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець завершили укладання металоконструкцій.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.

«Працівники ТОВ «Укртрансміст» закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», – йдеться у повідмоленні.

Крім того, робітники проводили зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.

Нагадаємо, у Станиці Луганській у суботу, 2 листопада, почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець. Першу металоконструкцію - діафрагму - змонтували 31 жовтня.

До слова, у суботу ділянку розведення у Станиці Луганській відвідав глава МЗС Фінляндії.