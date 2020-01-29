На Вінниччині викрито організовану злочинну групу, яка займалась незаконними оборудками у лісогосподарській діяльності



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«Лісівникам» оголошено про підозру

На виконання доручення Генерального прокурора прокуратурою Вінницької області активізовано протидію злочинності у сфері лісогосподарської діяльності.

Як результат, прокуратурою Вінницької області разом із слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань НП України викрито організовану злочинну групу з корумпованими зв'язками, яка, впродовж 2017-2018 років, займалась заволодінням бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем шляхом проведення незаконних оборудок у сфері лісогосподарської діяльності.

Протиправними діями підозрюваних заподіяно шкоди державним інтересам на суми майже 1 млн 200 тис. грн. Про це інформує пресслужба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Наразі вісьмом особам оголошено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, стосовно підозрюваних, вирішуються питання щодо обрання запобіжних заходів, проводяться усі необхідні слідчі дії.

Згідно ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.