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    На Вінниччині викрито організовану злочинну групу, яка займалась незаконними оборудками у лісогосподарській діяльності

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    На Вінниччині викрито організовану злочинну групу, яка займалась незаконними оборудками у лісогосподарській діяльності

    «Лісівникам» оголошено про підозру

    На виконання доручення Генерального прокурора прокуратурою Вінницької області активізовано протидію злочинності у сфері лісогосподарської діяльності.

    Як результат,  прокуратурою Вінницької області разом із слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань НП України  викрито організовану злочинну групу з корумпованими зв'язками, яка, впродовж 2017-2018 років, займалась заволодінням бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем шляхом проведення незаконних оборудок у сфері лісогосподарської діяльності.

    Протиправними діями підозрюваних заподіяно шкоди державним інтересам  на суми майже 1 млн 200 тис. грн. Про це інформує пресслужба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Наразі вісьмом особам оголошено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

    На даний час, стосовно підозрюваних, вирішуються питання щодо обрання запобіжних заходів, проводяться усі необхідні слідчі дії.

    Згідно ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

    кримінал корупція в Україні Вінниччина
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