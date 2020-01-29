У Вінницькій області змінили керівників районних відділів поліції
Кадрові зміни у керівництві поліції
28 січня у Вінницькій області відбулося службове переміщення керівників районних відділів поліції. За наказом начальника ГУНП Юрія Педоса, кадрові зміни відбулися у 17 відділах та відділеннях.
Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.
У зв’язку зі службовою необхідністю відбулось наступне переміщення керівного складу:
- Бершадський відділ поліції очолив Віктор Пірус (начальник Теплицького відділення поліції );
- Ладижинське відділення поліції - Василь Костишен (начальник Тульчинського відділення поліції);
- Піщанське відділення поліції – Роман Басалига (начальник Чечельницького відділення поліції);
- Теплицьке відділення поліції – В’ячеслав Лялюцький (начальник Бершадського відділу);
- Тростянецьке відділення поліції – Віталій Деркач (начальник Ладижинського відділення поліції);
- Чечельницьке відділення поліції – Сергій Фомик (начальник Пішанського відділення поліці);
- Мурованокуриловецьке відділення поліції – Олександр Намакарський (начальник Шаргородського відділення поліції);
- Калинівський відділ поліції – Олександр Король (начальник Немирівського відділу поліції);
- Козятинське відділення поліції – Роман Андрущак (начальник Лівобережного відділення поліції);
- Погребищенське відділення поліції - Павло Дармограй (начальник Липовецького відділення поліції);
- Гніванське відділення поліції – Олег Швець (начальник Козятинського відділення поліції);
- Шаргородське відділення поліції – Сергій Токан (начальник Мурованокуриловецького відділення поліції);
- Немирівський відділ поліції – Петро Скічко (начальник Калинівського відділу поліції);
- Липовецьке відділення поліції – Володимир Гавриш (начальник Погребишенського віддлення поліції);
- Тульчинське відділення поліції – Ігор Сандул (начальник Тростянецького відділення поліції );
- Лівобережне відділення поліції – Віталій Ярмолюк (заступник начальника ГУНП);
- Київське відділення поліції – Володимир Василик (начальник Гніванського відділення поліції).