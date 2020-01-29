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    Новини

    У Вінницькій області змінили керівників районних відділів поліції

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    У Вінницькій області змінили керівників районних відділів поліції

    Кадрові зміни у керівництві поліції

    28 січня у Вінницькій області відбулося службове переміщення керівників районних відділів поліції. За наказом начальника ГУНП Юрія Педоса, кадрові зміни відбулися у 17 відділах та відділеннях.

    Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    У зв’язку зі службовою необхідністю відбулось наступне переміщення керівного складу:

    • Бершадський відділ поліції очолив Віктор Пірус (начальник Теплицького відділення поліції );
    • Ладижинське відділення поліції - Василь Костишен (начальник Тульчинського відділення поліції);
    • Піщанське відділення поліції – Роман Басалига (начальник Чечельницького відділення поліції);
    • Теплицьке відділення поліції – В’ячеслав Лялюцький (начальник Бершадського відділу);
    • Тростянецьке відділення поліції – Віталій Деркач (начальник Ладижинського відділення поліції);
    • Чечельницьке відділення поліції – Сергій Фомик (начальник Пішанського відділення поліці);
    • Мурованокуриловецьке відділення поліції – Олександр Намакарський (начальник Шаргородського відділення поліції);
    • Калинівський відділ поліції – Олександр Король (начальник Немирівського відділу поліції);
    • Козятинське відділення поліції – Роман Андрущак (начальник Лівобережного відділення поліції);
    • Погребищенське відділення поліції - Павло Дармограй (начальник Липовецького відділення поліції);
    • Гніванське відділення поліції – Олег Швець (начальник Козятинського відділення поліції);
    • Шаргородське відділення поліції – Сергій Токан (начальник Мурованокуриловецького відділення поліції);
    • Немирівський відділ поліції – Петро Скічко (начальник Калинівського відділу поліції);
    • Липовецьке відділення поліції – Володимир Гавриш (начальник Погребишенського віддлення поліції);
    • Тульчинське відділення поліції – Ігор Сандул (начальник Тростянецького відділення поліції );
    • Лівобережне відділення поліції – Віталій Ярмолюк (заступник начальника ГУНП);
    • Київське відділення поліції – Володимир Василик (начальник Гніванського відділення поліції).
    Національна поліція України кадрові зміни Вінниччина
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