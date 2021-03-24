На Вінниччині запроваджено карантин через африканську чуму свиней

Карантинні обмеження запроваджено на території Іванівської, Уланівської сільських територіальних громад, Калинівської та Хмільницької міських територіальних громад

Сьогодні, 24 березня, на території фермерського господарства у селі Пиків Хмільницького району виявлено спалах африканської чуми свиней. У селі створено карантинний пост. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Карантинні обмеження запроваджено на території Іванівської, Уланівської сільських територіальних громад, Калинівської та Хмільницької міських територіальних громад.

Встановлені карантинні заходи завершаться після 40 днів після виконання комплексу ветеринарно-санітарних заходів.

Нагадаємо, у Новомосковському районі Дніпропетровщини, у господарстві, що знаходиться в селі Орлівщина (територія колишнього кінно-спортивного комплексу «Орлівщина» ТОВ «Агрокомплекс») зареєстровано випадки захворювань на лептоспіроз коней. «Від коней виділено патогенні лептоспіри L. Interrogans серогруп вratislava та іcterohaemorrhagiae, остання має основне значення в патології людини. У зв’язку з цим дане господарство рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новомосковській райдержадміністрації оголошене неблагополучним щодо лептоспірозу та запроваджені карантинні обмеження», – йдеться в повідомленні.