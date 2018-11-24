На Вінниччині зведуть сучасну амбулаторію за 14 млн грн



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Будівництво розпочато на території Жданівського ОТГ

Жителі кількох сіл, які входять у Жданівську ОТГ Хмільницького району, у недалекому майбутньому матимуть свою сучасну амбулаторію. Минулої п'ятниці в селі Війтівці (два роки тому це село називалося Жданівка) урочисто закладено перший камінь у її будівництві.

Нині на території цієї ОТГ, де складу якої входять такі села: Війтівці (Жданівка), Качанівка, Семки, Дібрівка та Ольгине, функціонують два ФАПи та амбулаторія, але остання у незадовільному стані. Загалом у цих селах проживає близько 4,3 тисячі мешканців.

Зведення амбулаторії загальної практики сімейної медицини Жданівського ЦПМСД обійдеться у 14 мільйонів гривень, десяту частину з яких візьмуть у скарбниці ОТГ. До речі, у її будівлі облаштують й оселі для лікарів.

«Це справді непересічна подія для нашої громади. Вперше за багато років на нашій території починається спорудження такого важливого соціального об’єкта, де будуть надаватися якісні первинні медичні послуги мешканцям наших сіл. І це все завдяки децентралізації та допомозі і розумінню проблеми керівників всіх гілок місцевої влади», – зауважила голова Жданівської сільської ради Станіслава Ядвіжина.

Джерело: naparise.com