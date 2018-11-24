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    На Вінниччині зведуть сучасну амбулаторію за 14 млн грн

    • Розсилка
    На Вінниччині зведуть сучасну амбулаторію за 14 млн грн

    Будівництво розпочато на території Жданівського ОТГ

    Жителі кількох сіл, які входять у Жданівську ОТГ Хмільницького району, у недалекому майбутньому матимуть свою сучасну амбулаторію. Минулої п'ятниці в селі Війтівці (два роки тому це село називалося Жданівка) урочисто закладено перший камінь у її будівництві.

    Нині на території цієї ОТГ, де складу якої входять такі села: Війтівці (Жданівка), Качанівка, Семки, Дібрівка та Ольгине, функціонують два ФАПи та амбулаторія, але остання у незадовільному стані. Загалом у цих селах проживає близько 4,3 тисячі мешканців.

    Зведення амбулаторії загальної практики сімейної медицини Жданівського ЦПМСД обійдеться у 14 мільйонів гривень, десяту частину з яких візьмуть у скарбниці ОТГ. До речі, у її будівлі облаштують й оселі для лікарів. 

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    «Це справді непересічна подія для нашої громади. Вперше за багато років на нашій території починається спорудження такого важливого соціального об’єкта, де будуть надаватися якісні первинні медичні послуги мешканцям наших сіл.  І це все завдяки децентралізації та допомозі і розумінню проблеми керівників всіх гілок місцевої влади», – зауважила  голова Жданівської сільської ради Станіслава Ядвіжина.

    Джерело: naparise.com

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