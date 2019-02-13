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    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових

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    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових

    Житло будують для 59 бригади ЗСУ

    У місті Гайсин, де базується 59 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ, триває будівництво 4 гуртожитків для військових. Один зводять на території військової частини А1619, три інших – поруч, за торговельним комплексом «Європейський». Перший будинок планують здати до осені. 

    Про це розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва 59 ОМПБр майор Сергій Назарук.

    «Будівлі двоповерхові, кожна на 24 кімнати. Кімната розрахована на п’ять мешканців. На кожні дві кімнати — санвузол та душова. На кожному поверсі кухня та пральня. Кімнати забезпечать меблями та усім необхідним – житло здаватиметься «під ключ». Перший гуртожиток поліпшеного планування повинні ввести в експлуатацію вже восени цього року», - повідомив військовий. 

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    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових
    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових
    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових
    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових
    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових
    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових
    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових
    На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових

    У місті також планують збудувати ще два чотириповерхові гуртожитки сімейного типу, де військові зможуть проживати разом із родинами. 

    Будівництво житла для військовослужбовців в Україні стартувало у 2018 році. 

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