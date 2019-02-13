На Вінниччині зводять нові гуртожитки для військових



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Житло будують для 59 бригади ЗСУ

У місті Гайсин, де базується 59 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ, триває будівництво 4 гуртожитків для військових. Один зводять на території військової частини А1619, три інших – поруч, за торговельним комплексом «Європейський». Перший будинок планують здати до осені.

Про це розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва 59 ОМПБр майор Сергій Назарук.

«Будівлі двоповерхові, кожна на 24 кімнати. Кімната розрахована на п’ять мешканців. На кожні дві кімнати — санвузол та душова. На кожному поверсі кухня та пральня. Кімнати забезпечать меблями та усім необхідним – житло здаватиметься «під ключ». Перший гуртожиток поліпшеного планування повинні ввести в експлуатацію вже восени цього року», - повідомив військовий.

У місті також планують збудувати ще два чотириповерхові гуртожитки сімейного типу, де військові зможуть проживати разом із родинами.

Будівництво житла для військовослужбовців в Україні стартувало у 2018 році.