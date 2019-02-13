Контрактники з Вінниччини поповнять бойові бригади ЗСУ



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Усі бійці пройшли ретельний відбір

За перший місяць цього року лави Збройних Сил поповнило близько 100 контрактників з Вінниччини. Серед них і жінки, які зайняли вакантні посади «кухаря» та «стрільця» в бойових бригадах.

«74 особи від загальної кількості вже проходили військову службу та мають військово-облікову спеціальність. Серед них розвідники, навідники та командири гармат, стрільці», - повідомив старший офіцер відділу комплектування та призову Вінницького обласного військового комісаріату майор Володимир Дозорець.

Усі кандидати пройшли ретельний відбір. Середній вік контрактників складає 30-35 років. Наразі вони проходять військову підготовку на базі навчальних центрів у Старичах, Десні, Василькові та Житомирі. Після навчання майже всі з них потраплять на службу у бойові бригади.

Загалом, за минулий рік з Вінницької області контракт для проходження військової служби уклали майже півтори тисячі осіб.

Джерело: Vinbazar