  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Контрактники з Вінниччини поповнять бойові бригади ЗСУ

    • Розсилка
    Контрактники з Вінниччини поповнять бойові бригади ЗСУ

    Усі бійці пройшли ретельний відбір

    За перший місяць цього року лави Збройних Сил поповнило близько 100 контрактників з Вінниччини. Серед них і жінки, які зайняли вакантні посади «кухаря» та «стрільця» в бойових бригадах.

    «74 особи від загальної кількості вже проходили військову службу та мають військово-облікову спеціальність. Серед них розвідники, навідники та командири гармат, стрільці», - повідомив старший офіцер відділу комплектування та призову Вінницького обласного військового комісаріату майор Володимир Дозорець.

    Усі кандидати пройшли ретельний відбір. Середній вік контрактників складає 30-35 років. Наразі вони проходять військову підготовку на базі навчальних центрів у Старичах, Десні, Василькові та Житомирі. Після навчання майже всі з них потраплять на службу у бойові бригади.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Контрактники з Вінниччини поповнять бойові бригади ЗСУ
    Контрактники з Вінниччини поповнять бойові бригади ЗСУ

    Загалом, за минулий рік з Вінницької області контракт для проходження військової служби уклали майже півтори тисячі осіб.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    ЗСУ навчання Вінниччина Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ