Один із курортів Туреччини закриють на півтора року

Інфраструктура курорту стала небезпечною для туристів

Курортне місто Ассос у турецькій провінції Чанаккале планують закрити на період до 500 днів на ремонтні роботи, оскільки його давня інфраструктура почала становити небезпеку для туристів. Про це повідомляє NTV.

Йдеться, зокрема, про великі скелі, що нависають над територією населеного пункту і які почали руйнуватися, періодично утворюючи каменепади. При цьому ситуація ускладнюється підвищеною останнім часом сейсмічною активністю на узбережжі Туреччини.

До завершення робіт, які передбачається здійснити приблизно за півтора року, як мінімум 19 об'єктів туристичної інфраструктури в стародавньому місті будуть закриті: в тому числі готелі, хостели, ресторани і кафе, а також чайний сад і магазин морозива.

Відомо, що проект забезпечення безпеки в місті Ассос розроблений в жовтні 2020 року місцевою владою спільно з AFAD (Управлінням по боротьбі зі стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями) і операторами туристичних об'єктів. Відповідний план щодо запобігання обваленню скель і каменепадів був також схвалений регіональним радою щодо збереження культурної спадщини.

Згідно з проектом, небезпечні скелі будуть розбиті і видалені зі «стратегічних місць», де їх падіння може загрожувати туристичній інфраструктурі. Також на скелі буде покладена сталева сітка, щоб запобігти падінню уламків.

Як повідомлялося, триденні вихідні, які триватимуть з шостого по восьме березня з нагоди міжнародного жіночого дня, група народних депутатів із фракції партії «Слуга народу» проведе у Туреччині.

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