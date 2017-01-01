На Вінниччині ввели дрес-код для вчителів

Шкільна форма для учнів і форма для вчителів є обов'язковою у Тарасівській школі

У Тарасівський школі Вінницької області педагоги приходять на уроки до дітей в однакових сукнях та костюмах.

Про це повідомляє місцеве видання «Вінниця News» Facebook.

«Ми вибирали між двома кольорами – чорним і червоним. Більшості вчителів подобається червоний, через те, що це колір настрою», – розповіла одна з вчительок.

Зі слів педагогів, така ідея їм сподобалась, бо це доволі зручно. Школярам така ініціатива також сподобалась, вони вважають, що це є справедливо.

Адже у цьому навчальному закладі шкільна форма для учнів є обов'язковою.

Нагадаємо, 59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – «аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю».