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    На Вінниччині ввели дрес-код для вчителів

    Шкільна форма для учнів і форма для вчителів є обов'язковою у Тарасівській школі
    У Тарасівський школі Вінницької області педагоги приходять на уроки до дітей в однакових сукнях та костюмах. Про це повідомляє місцеве видання «Вінниця News» Facebook. «Ми вибирали між двома кольорами – чорним і червоним. Більшості вчителів подобається червоний, через те, що це колір настрою», – розповіла
    • Сьогодні, 04:46
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    Шкільна форма для учнів і форма для вчителів є обов'язковою у Тарасівській школі

    У Тарасівський школі Вінницької області педагоги приходять на уроки до дітей в однакових сукнях та костюмах.

    Про це повідомляє місцеве видання «Вінниця News» Facebook.

    «Ми вибирали між двома кольорами – чорним і червоним. Більшості вчителів подобається червоний, через те, що це колір настрою», – розповіла одна з вчительок.

    Зі слів педагогів, така ідея їм сподобалась, бо це доволі зручно. Школярам така ініціатива також сподобалась, вони вважають, що це є справедливо.

    Адже у цьому навчальному закладі шкільна форма для учнів є обов'язковою.

    Нагадаємо, 59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – «аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю».

    діти школи Вінниця Facebook
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