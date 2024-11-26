Нарколабораторія на кухні: на Вінниччині викрили злочинне угрупування

В результаті заходів поліцейські вилучили, скляні ємності з речовинами та компонентами для виготовлення психотропів, прекурсори, поверхні з нашаруванням, різноманітне лабораторне обладнання та електронні ваги

Вінничанин, який вже мав судимість, організував наркобізнес, залучивши до протиправної діяльності ще двох жителів області. В оселі одного з учасників групи чоловіки створили нарколабораторію, де виготовляли амфетамін і PVP-солі. Щомісяця фігуранти отримували прибуток близько 250 тисяч гривень. Про це пишуть у поліції.

Організатор залучив до зайняття протиправною діяльністю жителів Вінницької області віком 32 та 34 роки. Фігурант розробив злочинну схему з незаконного виробництва та збуту наркотиків з чітко розподіленими ролями. На кухні одного з учасників фігуранти обладнали нарколабораторію, де виготовляли наркотичні речовини та прекурсори. Учасники злочинного угрупування через нову пошту купували компоненти, із яких надалі виготовляли PVP-солі та амфетамін.

Наркотики підозрювані збували гуртовими партіями та у роздріб. Після затримання фігурантів слідчі обласного главку поліції провели ряд обшуків за місцями проживання підозрюваних та у нарколабораторії. В результаті заходів поліцейські вилучили, скляні ємності з речовинами та компонентами для виготовлення психотропів, прекурсори, поверхні з нашаруванням, різноманітне лабораторне обладнання та електронні ваги.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління обласного главку поліції повідомили усім учасникам злочинного угрупування про підозру за вчинення злочинів:

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене групою осіб.

Незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у великих розмірах.

За такі правопорушення їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що поліція та Служба безпеки перекрили ще один канал продажу наркотиків. Як стало відомо з повідомлення пресслужби поліції, фігуранти щомісяця збували в обласному центрі до 7 кг канабісу, а їхній дохід сягав 600 тис. грн. Використовуючи чат-бот для зв’язку з клієнтами, вони розповсюджували наркотичні засоби шляхом так званих «закладок». Кошти отримували на криптогаманці, а виводили їх через різні біржі.