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Нарколабораторія на кухні: на Вінниччині викрили злочинне угрупування

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Нарколабораторія на кухні: на Вінниччині викрили злочинне угрупування
У Вінниці слідчі повідомили про підозру організатору та членам злочинного угрупування
фото: поліція Вінниці

В результаті заходів поліцейські вилучили, скляні ємності з речовинами та компонентами для виготовлення психотропів, прекурсори, поверхні з нашаруванням, різноманітне лабораторне обладнання та електронні ваги

Вінничанин, який вже мав судимість, організував наркобізнес, залучивши до протиправної діяльності ще двох жителів області. В оселі одного з учасників групи чоловіки створили нарколабораторію, де виготовляли амфетамін і PVP-солі. Щомісяця фігуранти отримували прибуток близько 250 тисяч гривень. Про це пишуть у поліції.

Організатор залучив до зайняття протиправною діяльністю жителів Вінницької області віком 32 та 34 роки. Фігурант розробив злочинну схему з незаконного виробництва та збуту наркотиків з чітко розподіленими ролями. На кухні одного з учасників фігуранти обладнали нарколабораторію, де виготовляли наркотичні речовини та прекурсори. Учасники злочинного угрупування через нову пошту купували компоненти, із яких надалі виготовляли PVP-солі та амфетамін.

Наркотики підозрювані збували гуртовими партіями та у роздріб. Після затримання фігурантів слідчі обласного главку поліції провели ряд обшуків за місцями проживання підозрюваних та у нарколабораторії. В результаті заходів поліцейські вилучили, скляні ємності з речовинами та компонентами для виготовлення психотропів, прекурсори, поверхні з нашаруванням, різноманітне лабораторне обладнання та електронні ваги.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління обласного главку поліції повідомили усім учасникам злочинного угрупування про підозру за вчинення злочинів:

  • Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене групою осіб.
  • Незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у великих розмірах.

За такі правопорушення їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що поліція та Служба безпеки перекрили ще один канал продажу наркотиків. Як стало відомо з повідомлення пресслужби поліції, фігуранти щомісяця збували в обласному центрі до 7 кг канабісу, а їхній дохід сягав 600 тис. грн. Використовуючи чат-бот для зв’язку з клієнтами, вони розповсюджували наркотичні засоби шляхом так званих «закладок». Кошти отримували на криптогаманці, а виводили їх через різні біржі.

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Теги: поліція перевезення виготовлення

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