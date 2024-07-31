У Вінниці поліція та СБУ припинили діяльність інтернет-наркодилерів

Організатору та трьом його спільникам слідчі вже повідомили про підозру

Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає понад мільйон гривень

Поліція та Служба безпеки перекрили ще один канал продажу наркотиків. Як стало відомо з повідомлення пресслужби поліції, фігуранти щомісяця збували в обласному центрі до 7 кг канабісу, а їхній дохід сягав 600 тис. грн. Використовуючи чат-бот для зв’язку з клієнтами, вони розповсюджували наркотичні засоби шляхом так званих «закладок». Кошти отримували на криптогаманці, а виводили їх через різні біржі.

Відомо, що схему збуту налагодив 26-річний вінничанин. Серед мешканців міста зловмисник підібрав спільників віком від 24 до 39 років: адміністраторів Інтернет-ресурсів, операторів, які приймали замовлення, фасувальників, тих, хто виготовляв «закладки» та розкладав їх, а потім надавали координати схованок тощо.

Був ще спостерігач за виконавцями під час вчинення ними злочинів, який, у разі необхідності, інформував про небезпеку. Для маскування скуповували банківські картки у різних осіб, які надалі використовували в злочинної діяльності для перерахунку грошових коштів за наркобізнес.

Майже 100 правоохоронців провели цілу спецоперацію, щоб припинити злочинну діяльність наркоторгівців.

У результаті 17 одночасних обшуків поліцейські вилучили канабіс, розфасовані та підготовлені до збуту закладки, близько 124 000 гривень, електронні ваги, мобільні телефони, ноутбук, блокноти з чорновими записами, пакувальні матеріали, банківські картки, автомобіль Infiniti та інші речові докази.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку складає понад мільйон гривень.

Організатору та трьом його спільникам слідчі вже повідомили про підозру. Наразі перевіряється причетність до злочину й інших осіб.

Триває розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності угруповання здійснювали слідчі слідчого управління та співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю, спільно з працівниками Управління карного розшуку, кримінального аналізу та інших оперативних служб. Силову підтримку надавали спецпідрозділи «КОРД» та УСБУ у Вінницькій області. Процесуальне керівництво забезпечує Вінницька обласна прокуратура.