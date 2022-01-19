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    Названо область-лідер за виробництвом цукру

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    Врожай переробляли на п&rsquo;яти цукрозаводах - Названо область-лідер за виробництвом цукру
    Врожай переробляли на п’яти цукрозаводах
    фото з відкритих джерел

    Найбільше солодкого продукту виготовили у Вінницькій області

    На Вінничині виготовили 363,5 тис. тонн цукру, що є найбільшим показником в Україні. У попередньому сезоні було 264 тис. Про це повідомляє «Голос України».

    «Врожай цукрових буряків-2021 становив 2,4 млн т, при середній врожайності 49,4 т/га, що на 8 т/га більше від показника 2020 року», – йдеться в повідомленні.

    Врожай цукру переробляли на п’яти цукрозаводах: Гайсинському, Крижопільському, Жданівському, Томашпільському та Юзефо-Миколаївському. Понад половину солодких кристалів зварили на двох підприємствах – у Гайсині і Крижополі.

    Тим не менш зі слів радника президента Олег Устенка, цукор та інші продукти можуть подорожчати ще на 20% цього року.

    Нагадаємо, в Україні незабаром можуть запровадити додатковий податок на газовані напої або так званий податок на цукор.

    Нещодавно світові ціни на цукор побили чотирирічний рекорд на тлі зростання попиту на спирт.

    Згідно з прогнозом, цукор в Україні подорожчає ще на 20%.

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    Теги: продукти Вінниччина
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    Названо область-лідер за виробництвом цукру