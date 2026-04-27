Негода в Україні: загинули троє людей, є значні руйнування (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Рятувальники ДСНС здійснили понад 400 виїздів
фото: ДСНС Житомирщини

Пошкоджено покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ

Сильна негода спричинила значні руйнування в Україні. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Загалом наразі у 19 регіонах знеструмлено понад 700 населених пунктів. Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби. На жаль, троє людей загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині», – йдеться у повідомленні.

Клименко зазначає, що рятувальники ДСНС напередодні здійснили понад 400 виїздів – розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції, допомагали потерпілим. Унаслідок негоди травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина.

Зокрема, за даними міністрам, у Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах будівлі концертної зали просто під час виступу артиста: рятувальники оперативно демонтували аварійні конструкції й убезпечили глядачів.  «На більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні. Визначено I рівень небезпеки – жовтий. Закликаємо громадян бути обачними!», – зауважив Клименко.

Також після початку негоди поліцейські посилили патрулювання, щоби забезпечити дорожній рух на місцях падіння дерев і конструкцій. На заблокованих ділянках були організовані об’їзди, щоб рятувальники та комунальні служби могли оперативно прибрати перешкоди.

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області також додає, що у Козятині 24-річний чоловік травмувався через падіння гілки дерева. Рятувальники допомогли транспортувати його до автомобіля екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

«Буревій, що вчора пройшовся Вінниччиною, наробив лиха та додав клопоту рятувальникам. За добу вони 93 рази виїжджали на ліквідацію наслідків негоди», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, на 27 та 28 квітня в більшості регіонів України оголошено попередження через складні погодні умови. Крім того, в нічний час прогнозуються сильні заморозки в повітрі.

