В Одесі повалене дерево частково зруйнувало житловий будинок

Внаслідок негоди дерево, що впало частково зруйнувало будинок

28 січня о 00:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у місті Одеса, по вулиці Головківського, внаслідок негоди дерево впало на одноповерховий житловий будинок та сталось часткове руйнування елементу кута будинку на площі 6м2.

По прибуттю на місце виклику рятувальники розпилили дерево та прибрали його з будинку.

Фото: ДСНС

Загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 осіб особового складу.

Нагадаємо, що 123 населених пункти Одещини залишаються без світла: до деяких не можуть дістатися ремонтники.