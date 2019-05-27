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    Обріз мисливської рушниці та майже три десятки набоїв вилучили у мешканців Вінницької області

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    Обріз мисливської рушниці та майже три десятки набоїв вилучили у мешканців Вінницької області

    Поліцейські Вінниччини провели рейди спрямовані на вилучення зброї та боєприпасів, які зберігаються у приватних оселях незаконно

    24 травня  працівники поліції  виявили та вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці  та біля 30 набоїв  у жителів Шаргородського та Липовецького районів. За цими фактами відкриті кримінальні провадження.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    В рамках відкритого кримінального провадження у 31-річного мешканця Шаргородського району поліцейські вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ИЖ-18»

    54-річний житель Липовецького району незаконно зберігав  біля тридцяти  набоїв  калібру 7,62 мм.

    Поліція встановлює джерело походження зброї та мету зберігання боєприпасів.

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    Слідчими відділеннями поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за що передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.

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