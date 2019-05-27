Обріз мисливської рушниці та майже три десятки набоїв вилучили у мешканців Вінницької області
-
Розсилка
Поліцейські Вінниччини провели рейди спрямовані на вилучення зброї та боєприпасів, які зберігаються у приватних оселях незаконно
24 травня працівники поліції виявили та вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці та біля 30 набоїв у жителів Шаргородського та Липовецького районів. За цими фактами відкриті кримінальні провадження.
Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
В рамках відкритого кримінального провадження у 31-річного мешканця Шаргородського району поліцейські вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ИЖ-18»
54-річний житель Липовецького району незаконно зберігав біля тридцяти набоїв калібру 7,62 мм.
Поліція встановлює джерело походження зброї та мету зберігання боєприпасів.
Слідчими відділеннями поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за що передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.