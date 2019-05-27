Обріз мисливської рушниці та майже три десятки набоїв вилучили у мешканців Вінницької області



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Поліцейські Вінниччини провели рейди спрямовані на вилучення зброї та боєприпасів, які зберігаються у приватних оселях незаконно

24 травня працівники поліції виявили та вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці та біля 30 набоїв у жителів Шаргородського та Липовецького районів. За цими фактами відкриті кримінальні провадження.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

В рамках відкритого кримінального провадження у 31-річного мешканця Шаргородського району поліцейські вилучили обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ИЖ-18»

54-річний житель Липовецького району незаконно зберігав біля тридцяти набоїв калібру 7,62 мм.

Поліція встановлює джерело походження зброї та мету зберігання боєприпасів.

Слідчими відділеннями поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за що передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.