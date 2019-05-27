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    На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)

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    В результаті зіткнення обидва мотоцикли і автомобіль отримали незначні пошкодження - На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)
    В результаті зіткнення обидва мотоцикли і автомобіль отримали незначні пошкодження
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення постраждали двоє людей

    У неділю, 26 травня, на Набережному шосе в Києві сталася потрійна ДТП за участю мотоциклістів. Крім двох байків третім учасником аварії став припаркований автомобіль Skoda Octavia.

    Аварія трапилася близько 15:50. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, мотоцикл рухався з боку Поштової площі і з поки що незрозумілої причини в'їхав в ліву частину багажника припаркованої Skoda Octavia. Від зіткнення байк відкинуло вліво, де він зіткнувся з ще одним мотоциклом.

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    В результаті зіткнення обидва мотоцикли і автомобіль отримали незначні пошкодження, однак без потерпілих не обійшлося. Травми отримала жінка-пасажир першого мотоцикла і водій другого байка. Обох постраждалих доставили в лікарню.

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    На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)
    На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)
    На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)
    На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)
    На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події, крім медиків, також працював екіпаж патрульної поліції.

    Як повідомлялося, 26 травня на Броварському проспекті в Києві п'яний водій Ford вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.

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