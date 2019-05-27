На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті зіткнення обидва мотоцикли і автомобіль отримали незначні пошкодження Фото: Інформатор

В результаті зіткнення постраждали двоє людей

У неділю, 26 травня, на Набережному шосе в Києві сталася потрійна ДТП за участю мотоциклістів. Крім двох байків третім учасником аварії став припаркований автомобіль Skoda Octavia.

Аварія трапилася близько 15:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, мотоцикл рухався з боку Поштової площі і з поки що незрозумілої причини в'їхав в ліву частину багажника припаркованої Skoda Octavia. Від зіткнення байк відкинуло вліво, де він зіткнувся з ще одним мотоциклом.

В результаті зіткнення обидва мотоцикли і автомобіль отримали незначні пошкодження, однак без потерпілих не обійшлося. Травми отримала жінка-пасажир першого мотоцикла і водій другого байка. Обох постраждалих доставили в лікарню.

На місці події, крім медиків, також працював екіпаж патрульної поліції.

Як повідомлялося, 26 травня на Броварському проспекті в Києві п'яний водій Ford вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.