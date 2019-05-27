На Набережному шосе байкер влаштував ДТП (фото, відео)
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В результаті зіткнення постраждали двоє людей
У неділю, 26 травня, на Набережному шосе в Києві сталася потрійна ДТП за участю мотоциклістів. Крім двох байків третім учасником аварії став припаркований автомобіль Skoda Octavia.
Аварія трапилася близько 15:50. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, мотоцикл рухався з боку Поштової площі і з поки що незрозумілої причини в'їхав в ліву частину багажника припаркованої Skoda Octavia. Від зіткнення байк відкинуло вліво, де він зіткнувся з ще одним мотоциклом.
В результаті зіткнення обидва мотоцикли і автомобіль отримали незначні пошкодження, однак без потерпілих не обійшлося. Травми отримала жінка-пасажир першого мотоцикла і водій другого байка. Обох постраждалих доставили в лікарню.
На місці події, крім медиків, також працював екіпаж патрульної поліції.
Як повідомлялося, 26 травня на Броварському проспекті в Києві п'яний водій Ford вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.