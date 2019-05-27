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    У День Києва не обійшлося без злочинів

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    За добу у Києві було викрадено три автомобілі - У День Києва не обійшлося без злочинів
    За добу у Києві було викрадено три автомобілі

    Минулої доби у столиці сталося 114 крадіжок

    Минулої доби, 26 травня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 191 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • тяжкі тілесні ушкодження - 1; 
    • грабежі - 6;
    • хуліганства - 4;
    • крадіжки - 114;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 3.

    У поліції зазначили, що лише у 20 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

    Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби

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