У День Києва не обійшлося без злочинів
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Розсилка
Минулої доби у столиці сталося 114 крадіжок
Минулої доби, 26 травня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 191 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед правопорушень:
- тяжкі тілесні ушкодження - 1;
- грабежі - 6;
- хуліганства - 4;
- крадіжки - 114;
- незаконні заволодіння автотранспортом - 3.
У поліції зазначили, що лише у 20 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.
Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.
Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.
Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.