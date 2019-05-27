У День Києва не обійшлося без злочинів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За добу у Києві було викрадено три автомобілі

Минулої доби у столиці сталося 114 крадіжок

Минулої доби, 26 травня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 191 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

тяжкі тілесні ушкодження - 1;

грабежі - 6;

хуліганства - 4;

крадіжки - 114;

незаконні заволодіння автотранспортом - 3.

У поліції зазначили, що лише у 20 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.